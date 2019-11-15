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رياضة

من منافس مصر؟.. منتخب جنوب أفريقيا يتعادل مع نيجيريا سلبيًا في الشوط الأول

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:04 م
منتخب نيجيريا الأوليمبي
منتخب نيجيريا الأوليمبي
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي جنوب أفريقيا ونيجيريا الأولمبيين، بالتعادل السلبي دون أهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

حاول المنتخبان هز شباك الآخر، وكان منتخب جنوب أفريقيا الأخطر، حيث سدد لاعبوه 7 تسديدات، منها 3 على المرمى، بينما سدد لاعبو نيجيريا 6 تسديدات، منها واحدة فقط على المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر صاحب المركز الثاني من هذه المجموعة.
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