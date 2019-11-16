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ديني

إشارات وعلامات تخبرك بأن الله راضٍ عنك.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
إشارات وعلامات تخبرك
إشارات وعلامات تخبرك بأن الله راضٍ عنك
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محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إن علامات رضا الله عن عباده تنقسم الى قسمين علامات باطنة وأخرى ظاهرة ، لافتا الى أن الباطنة منها ان يجد العبد راحة نفسية بداخلها قلبه مطمئن ومستقر لافتا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم " المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته" أي تجد المسلم يفعل الحسنة او الخير وتجد قلبه فرحا بها وليس نفسه لأن الشخص قد يدمن المعاصي ونفسه ترتاح لذلك .

وأضاف خلال لقائه عبر إحدى الفضائيات : "تجد بعض الأشخاص ينتهي من الصلاة ويقول لم أشعر بالصلاة وكاني لم أصل فهنا تجد ان هذا الشعور مصدره القلب، ومن بين العلامات الظاهرة تجد الشخص مستخدما دائما في الطاعات فتجده ان يخرج من طاعة يدخل إلى طاعة اخرى دون كلل او ملل . فتجد الشخص يصلي قيام الليل ركعتين وبعد فترة يصلي أربعة ركعات ويظل يزيد كما تجد شخصا آخر يصلي الفريضة وبعد خروجه من المسجد تجده يساعد مسكينا ..وهكذا تفسير ذلك ان رضى الله عن العبد جعله يفعل هذه الطاعات".

وقال الدكتور محمد مهنا، المشرف العام على الرواق الأزهري، إن من علامات رضا الله على العبد أن يكون الإنسان راضيًا عن الله، بمعنى أن تكون راضيًا بما قسم الله لك وبما أمرك به المولى.

وأضاف "مهنا أنه عندما تكون مقبلا على التكاليف الشرعية برضا، وبما قسمه الله عليك فلتعلم أنه راضٍ عنك.

وأشار إلى أن من طبيعة الإنسان السخط وكل نقيص فكلما كان فيك وصف أو متخلق بأخلاق ربانية فتكون هذه علامة من علامات رضا الله عنك، وبالتالى على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله عليه.
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