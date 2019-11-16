هنفطر إيه النهارده؟ فول إسكندرانى بالحمص وخبز التورتيلا بالتونة

تحتار الكثير من الأمهات فيما تستطيع تقديمه كوجبة للفطار صحية ولذيذة للأطفال، وتكون مختلفة عن المعتاد، لذلك سنقدم اليوم للفطار فول إسكندرانى بالحمص وخبز التورتيلا بالتونة.
مكونات الفول الإسكندرانى:
- فول
- حمص
- فلفل حار
- زيت
- طماطم
- بصل
- طماطم مخلية
- كمون
- خل
- ملح وفلفل
طريقة تحضير الفول:
- شوحي الثوم والبصل في الزيت ثم أضيفي الفلفل الحار والطماطم المخلية واتركيها لتتسبك.
- ثم أضيفي الكمون وتبليه بالملح والفلفل ثم أضيفي الطماطم ثم ضيفي الفول والحمص.
- يقلب جيدًا ثم يقدم بالهنا.
مكونات عمل خبز التورتيلا:
- 2 ونصف كوب دقيق
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- ربع كوب زيت ذرة
- ملح
- ربع كوب ماء دافىء للعجن
- تونة
طريقة التحضير:
- اخلطى المقادير معًا واتركيها لتتخمر ثم قطعيها كرات واتركيها لتتخمر مرة أخرى.
- رشى العجين بالدقيق وافرديه بالنشابة.
- ضعى الخبز فى الطاسة على النار واقلبيه على الجهة الأخرى حتى النضج.
- ضعى التونة داخل الخبز مع الخضراوات ويقدم بالهنا.
مكونات الفول الإسكندرانى:
- فول
- حمص
- فلفل حار
- زيت
- طماطم
- بصل
- طماطم مخلية
- كمون
- خل
- ملح وفلفل
طريقة تحضير الفول:
- شوحي الثوم والبصل في الزيت ثم أضيفي الفلفل الحار والطماطم المخلية واتركيها لتتسبك.
- ثم أضيفي الكمون وتبليه بالملح والفلفل ثم أضيفي الطماطم ثم ضيفي الفول والحمص.
- يقلب جيدًا ثم يقدم بالهنا.
مكونات عمل خبز التورتيلا:
- 2 ونصف كوب دقيق
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- ربع كوب زيت ذرة
- ملح
- ربع كوب ماء دافىء للعجن
- تونة
طريقة التحضير:
- اخلطى المقادير معًا واتركيها لتتخمر ثم قطعيها كرات واتركيها لتتخمر مرة أخرى.
- رشى العجين بالدقيق وافرديه بالنشابة.
- ضعى الخبز فى الطاسة على النار واقلبيه على الجهة الأخرى حتى النضج.
- ضعى التونة داخل الخبز مع الخضراوات ويقدم بالهنا.