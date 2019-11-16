قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد الزيادة الأخيرة

تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن اسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات ، ونستعرض اسعار بيجو اليوم في مصر.



اسعار السيارات



اسعار بيجو

بيجو 301

peugeot 301 تبدأ من 229000 جنيه حتى 269000 جنيه لأعلى فئة.



بيجو 508

peugeot 508 تبدأ من 410000 جنيه حتى 450000 جنيه لأعلى فئة.



peugeot 508 2020

بيجو 508 فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 499990 جنيها حتى 629990 جنيها لأعلى فئة.



أسعار بيجو 3008 موديل 2020

بيجو 3008

peugeot 3008 تبدأ من 484990 جنيها حتى 619000 جنيه لأعلى فئة.



أسعار بيجو 2008 موديل 2020

بيجو 2008

peugeot 2008 بسعر 314990 جنيها.



بيجو 5008 موديل 2020

بيجو 5008

peugeot 5008 تبدأ من 564990 جنيها حتى 689990 جنيها لأعلى فئة.