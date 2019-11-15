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منوعات

مصادفة غريبة.. شقيقتان توأمان تنجبان في نفس اليوم بفارق ساعات.. شاهد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:19 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة لا تتكرر كل يوم، أنجبت شقيقتان توأمان في نفس اليوم، بفارق ساعات، وفي نفس المستشفى وحتى مع نفس الطبيب في وقت سابق من الشهر الجاري، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، حيث أنجبت إحداهما توأمين.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية أن الشقيقتين "لورين" و"ليزا بويس"، 35 عامًا، تقيمان على بعد 10 دقائق فقط عن بعضهما البعض في مدينة "سانت لويس" بولاية "ميزوري" الأمريكية.

وأنجبت "ليزا" طفلًا أطلقت عليه اسم "بنجامين"؛ وبعد 10 ساعات، أنجبت "لورين" طفلين توأمين وهما "فادا" و"كوبر"، بفارق زمني دقيقة واحدة فقط، والأمر اللافت للنظر هو أن ذلك هو نفس الفارق الزمني بين الشقيقتين "لورين" و"ليزا".

وقالت "ليزا" في تصريح لوسائل إعلام محلية إنه لم يخطر على بالها إطلاقًا أنها وشقيقتها ستنجبان في نفس اليوم؛ وأكدت الشقيقتان أن الأمر كان مفاجئًا ولم يتم التخطيط له.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "بنجامين" هو الطفل الأول لـ"ليزا"، في حين أن "لورين" لديها أطفال آخرون.
مصادفة غريبة.. شقيقتان توأمان تنجبان في نفس اليوم بفارق ساعات.. شاهد
مصادفة غريبة.. شقيقتان توأمان تنجبان في نفس اليوم بفارق ساعات.. شاهد
مصادفة غريبة.. شقيقتان توأمان تنجبان في نفس اليوم بفارق ساعات.. شاهد
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