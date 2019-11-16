أسد الحي .. كيف أسر رئيس الزيتون قلوب الأهالي وأرعب المخالفين

لا يمكث في مكتبه إلا ساعات قليلة يقضى معظم يومه في الشارع بين المواطنين يل ويتجول في الحي خلال ايام الاجازات الرسمية خاصة في المساء لردع المخالفين، إنه اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون.



رئيس حي الزيتون يشرف بنفسه على حملات الإشغالات ومخالفات المباني ، يمر بنفسه يوميا على شوارع الحي لرصد أي مخالفات والتعامل معها على الفور ومحاسبة المخطئين ، كما يعمل على إطلاق خططته التطويريه للإرتقاء بشوارع الحي.



كل ذلك جعله محبوبا بين أهالي الحي ، فما يلبث أن تتطأ قدماه في الشارع إلا ويلتف حوله العشرات من أهالي الحي بمختلف فئاتهم وأعمارهم ليشكروه على ما يقدمه لهم ، وعلى مجهوداته ضد المخالفات والمخالفين ، وكذلك سرعة استجابته للشكاوي ، فهو لا يأبه بأي مخالف مهما كان مركزه ، حتى أطلق عليه العديد من أهالي الحي أسد الزيتون.



وأخر ما أعلن عنه رئيس حي الزيتون بدء العمل بتطوير شارع عبد الله فريد ضمن خطته الموضوعه لتطوير شوارع الحى.