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مرأة

5 طرق طبيعية تساعدك على زيادة طاقة جسمك والتخلص من الاكتئاب

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
الكثير من الأشخاص يعانون من التعب والأرهاق بشكل كبير بسبب كثافة العمل أو ضغوطات الحياة، ولكن موقع "power of positivity" نشر بعض الطرق التى تساعدك على التخلص من التعب والأرهاق بشكل طبيعى بعيدًا عن المكملات الغذائية أو مشروبات الطاقة المضرة وهى:

- الحد من التوتر
يمكن أن تنتهى طاقتك بسرعة كبيرة لأن الإجهاد يؤدي إلى إطلاق هرمون الكورتيزول في الجسم، ويؤدي هذا الهرمون إلى تقليل مناعة الجسم مما يجعلك تشعر بالأرهاق والتعب سريعا.

- إدمان العمل
الكثير من الناس يشعرون بتوتر كبير بسبب العمل وضغوطاتة، ولكن إذا كان يجب عليك العمل لساعات أضافية، فيجب محاولة تقطيع العمل والحصول على قسط من الراحة وأستنشاق الهواء

- تناول الأطعمة الصحية
يجب عليك تجنب تناول الأطعمة المليئة بالنشويات والسكر والتى يستهلكها الجسم بشكل سريع مما يجعلك تشعر بالأرهاق بعد ذلك، ولذلك يجب عليك التنوع فى الطعام بين الحبوب والفواكه والخضراوات

- التقليل مناأستخدام التكنولوجيا
يعد الاستخدام المكثف للتكنولوجيا ، وخاصة قبل النوم ، يمكن أن يعمل على أضطراب الساعة البيولوجية ويؤثر على إنتاج الميلاتونين ، مما قد يؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم التى تحدث مما يقلل من طاقتك بشكل كبير

- عدم التدخين
يعد التدخين من أهم مسببات الضر لصحة الأنسان بالإضافة إلى أن النيكوتين يعمل كمنشط ولا يجعلك تنام بطريقة هادئة مما يسبب الأرق واستنفاذك للطاقة.
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