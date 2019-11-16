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تعليم

سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر تنظم الملتقى السنوي الثالث..اليوم

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
.سفراء الهداية للطلاب
.سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر تنظم الملتقى السنوي ا
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محمد شحتة
تنظم جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر، الملتقي السنوي الثالث، اليوم السبت، بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في الخامسة مساء، لتكريم 175 طالبا وطالبة من الحاصلين على إجازات قرآنية وتقديرات دراسية متميزة والحاصلين على رسالة الماجستير والدكتوراه.

يعقد الملتقى، بحضور الدكتور عبدالدايم نصير، المستشار العلمي لشيخ الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية، ونخبة من عمداء كليات جامعة الأزهر، وكوكبة من رجال الأعمال المصريين والسعوديين.

يذكر أن جمعية سفراء الهداية تأسست منذ إحدي عشر عاما، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتختص برعاية الطلاب الوافدين بالأزهر.

وتختص الجمعية بخدمة ورعاية وكفالة الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر، غير المقيمين بمدن البعوث الإسلامية، وتهدف إلى التكامل مع الأزهر الشريف في أداء رسالته فى رعاية طلاب العلم من شتى بقاع الأرض، بالإضافة للرعاية الخاصة التي تقدمها لطلاب كلية القرآن الكريم بطنطا، وتقدم العديد من الخدمات، كالإقامة، والتغذية، والرعاية الصحية، والخدمات الترفيهية، وغيرها، وترعى الجمعية الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المتزوجين وأسرهم ومنحهم كل طالب شقه سكنية.
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