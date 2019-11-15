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رياضة

أهلي 2005 يفوز على حلوان الرياضي 10 – صفر في بطولة منطقة القاهرة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ فوزًا كبيرًا على ضيفه حلوان الرياضي بنتيجة ١٠ – صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة من بطولة منطقة القاهرة.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق محمد أبو العمايم (٤ أهداف) ويوسف عفيفي (هدفان) ومحمد رأفت ويحيى أحمد وعمر هاشم وسيف أيمن بهدف واحد لكل منهم.

بهذا الفوز رفع فريق ٢٠٠٥ بالأهلي رصيده إلى ١٥ نقطة بالعلامة الكاملة، حصدهم من الفوز في ٥ مباريات، على مركز شباب الأميرية ٧ – صفر وعلى ١٥ مايو ٩ – ١، وعلى المقاولون العرب ٤ – صفر، وعلى شباب التجمع الأول ٣ – ١، وعلى حلوان الرياضي ١٠ – صفر، مسجلًا ٣٣ هدفًا مقابل هدفين في مرماه، علمًا بأنه لم تكن له مباراة في الجولة الثانية، نظرًا لأن مجموعته تضم ١١ فريقًا، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي التدليك.
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