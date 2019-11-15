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رياضة

يد 2002 الأهلي يفوز على الفيوم في بطولة الدوري

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٢ فوزا مهما على حساب نظيره فريق الفيوم في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وقدم خلالها الأهلي عرضا قويا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٤-٢٥.

وبهذه النتيجة تمكن الفريق من مواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري بعد أن حقق الفوز على نظيره فريق جزيرة الورد أمس الخميس بالمنصورة.
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