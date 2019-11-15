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رياضة

مباراة المنتخب الأولمبي القادمة .. كوت ديفوار وجنوب أفريقيا يتأهلان لنصف نهائي البطولة الأفريقية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:12 م
صدى البلد
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ريهام بكير
انتهت مباريات الثلاث جولات الأولى من نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، لتحسم المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي بالعلامة الكاملة لتحقيقه الفوز في الـ3 مباريات، وبفوز غانا على مالي أمس، حسمت البطاقة الثانية بالمجموعة الأولى لتتأهل مع الفراعنة لدور نصف النهائي.

أما الترتيب في المجموعة الثانية فقد تأهل منتخب كوت ديفوار الأولمبي متصدرا مجموعته برصيد 6 نقاط، وجنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وودع البطولة منتخبا نيجيريا وزامبيا.

وبذلك يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الجنوب أفريقي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء باستاد القاهرة، فيما يواجه غانا نظيره الإيفواري في الخامسة مساء الثلاثاء على استاد السلام.
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