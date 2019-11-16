توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 16 الى الجمعة 22 نوفمبر 2019

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك نقدم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 16 إلى الجمعة 22 نوفمبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



برج الحمل



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني



يبتسم لك الحظ في هذا الاسبوع المميّز فلكيًا وسوف يكون للقمر في برج الاسد الصديق تأثيرات ملموسة على تحركاتك وحياتك اليومية كانك فجاة ترى امامك الامور واضحة والطرق الى بلوغها سالكة تلتقط الفرص وتتلقى المزيد من الدعم وتتنوع النشاطات فتوظف كل طاقاتك وتنشط الدعوات والاتصالات وربما تتفاجأ بسفرة الى الخارج. فأنت إيجابي التفكير ومنطقي لا تتردد في مواجهة الواقع بتجرّد وموضوعية.بالرغم من الايجابيات يبقى عليك الحذر من يومي 20و 21 مع انتقال القمر الى العذراء لذلك تحنب الجدال العقيم الذي لا ينفع الا لاثارة غضبك لا تقدم خدماتك لأعمال صعبة ولا توقع على وثائق تحت وطأة الانفعال.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي



انه بدون شك اسبوع الحب والرومنسية المليء بالحفلات والمناسبات تنعشك الحياة الاجتماعية الصاخبة تمارس سحرا كبيرا وقد تصادف الحب وتباشر بعلاقة عاطفية مميزة , قد تتلقى خبرا استثنائيا يجعلك سعيدا او يطرأ ما يزرع الفرح في نفسك يحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الشريك كما انك قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك وقد ترتاح اكثر الى الاجواء العائلية.



برج الثور:



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:



يكون الحظ بجانبك وتأثيرات القمر من السرطان ومن العذراء إيجابية وجميلة. فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية متجسّدة فتفيض فرحًا وسعادة على كل من حولك. تواجه الحياة بثبات وقوة وثقة عالية بالنفس. فمعنوياتك عالية جدًا لا يهدّدها أي تحدِّ أو امتحان أو منافسة. لكن سوف تواجه التحديات في عطلة الاسبوع مع القمر في الاسد االذي يحمل معاكسات فلكية تطالك لتعرقل مسارك وتعيق حركتك راع ظروفك الصحية ولا تستنفد طاقتك, لا تجازف.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:



يعاكسك كوكب الحب من برج القوس ما يجعل المناخ متوترا واللقاءات متعثرة قد تتراجع عن ارتباط او يحوم خطر الانفصال قد تشكو من برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو من عدم اكتراثه لتلبية مطالبك وقد يخرجك تصرف عن طورك فتقلب الطاولة وتفضل الرحيل بعض مواليد الثور يتسرعون بقرار الارتباط من الضروري التروي وعدم اتخاذ القرارات الطائشة.





برج الجوزاء:



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:



حاذر الافكار السوداء والمعنويات المنخفضة في بداية الاسبوع بسبب القمر في برج السرطان ما يجعلك متعبا محبطا تعاكسك الرياح والظروف فترتكب اخطاء عديدة فتتعرض لمضايقات وتغمرك مشاعر سلبية ومتمردة تحرك بحذر كي لا تعرض ولقاءاتك للفشل فالظروف غير مناسبة لوضع حجر أساس أو توقيع على معاهدة. سوف يحالفك الحظ ابتداء من يوم 18 مع انتقال القمر الى برج الاسد الصديق تُعالج الأمور بحكمة ومنطق وتبحث في التفاصيل الدقيقة لإيجاد الحلول المناسبة باستطاعتك احتلال مكانة أعلى في حقل اختصاصك فتكون محطّ الأنظار والمرشّح الأقوى في أي منافسة.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:



يسود الحنان علاقاتك الشخصية وتطل هذا الاسبوع بحلة رومنسية عذبة ان الفلك يعدك باجواء اجتماعية مميزة تمارس سحرك و تكون متحمسا لمشاركة الحبيب في نشاطاته الامر الذي يشجع على التعبير عن الرأي وعن البوح ببعض الخفايا ويساهم في تعزيز الروابط العائلية والعاطفية الى درجة الارتباط الرسمي تزدهر سمعتك وتحلق في سماء الاجتماعيات.



برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:



ستحيطك بداية الاسبوع بالحظوظ و بالجو اللازم لانهاء الاعمال الضرورية مع تواجد القمر فى بداية الاسبوع فى برجك قم بعقد الاجتماعات المهمة حيث تساعدك التاثيرات الفلكية على كسب التأييد والامتيازات وسوف تشعر بالقوة التي يولدها العمل الجماعي وتتمكن من الدفاع عن قضية محقة والكسب بسهولة تامة لكن لا تترك مجالا للخطأ في الفترة بين 18 و 19 فهي معاكسة وقد لا تبصر أعمالك النور فلا تجازف الاجواء الفلكية غير مناسبة أبدًا لاتخاذ أي خطوات حاسمة وجريئة، بل تشّجع فقط على إنهاء كل الاعمال ومراجعة الحسابات والملفات. فكر وحلل وادرس المعطيات جيدًا، لكن لا تبدأ بعمل أو بخطة ما.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:



باختصار تبدو هذه الفترة دقيقة عبثا تبحث خلالها عن اتزانك ولا تنتظر الكثير في حياتك العاطفية فقد تقلق بشأن احد افراد العائلة او تثور ضد واقع معين عليك الانتظار وعدم الرهان على الحظ فقد تخيب الاحداث امالك وتنشغل ببعض الاشكالات المتنوعة التي تهز معنوياتك لا تكبت مشاعرك بل حاول ان تتكلم وتبوح بما في نفسك بطريقة هادئة.



برج الاسد:



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:



تتحرر من القيود وتنطلق فتنعم بطوالع فلكية جيدة لا بل مهمة جدا تعطي دفعا لمشاريعك بحيث تجد مبتغاك وتوقع على عقد او تحسن ظروفك المادية والمهنية مدعوما من فئات قادرة أن وجود القمر في برجك يعني اطلاق مشروع او القيام بمهمة خاصة او سفرا طالما حلمت به ان تبدل مواقع الكواكب لصالحك تحلق بجاذبية لا تضاهى وتعيشفترة ناجحة ايجابية ومطمئنة على مختلف الاصعدة يطيب لك أن تناضل وتصارع وترفض الاستسلام قد تحقق أرباحًا تستعيد الثقة بنفسك وبجهودك .لكن قد يصعب عليك التعامل مع المستجدات تحت تاثير القمر من العذراء الذي يهدد بعراقيل وتأخير يمنعك من مواصلة طريقك ومن الغير مجدي ان تتشبث بموقفك او تعاند وتحاول ايجاد المخارج



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:



تحطم الرقم القياسي بسحرك وحضورك وقد تذهب في تجارب عاطفية منوعة ويكون المجال المهني مسرحا للقاء الحبيب المنشود تمارس سحرا وتوقع القلوب , يحمل اليك هذا الاسبوع السعادة والنجومية والإشراق ما يضمن نجاحًا في المجال العاطفي ويشير إلى مفاجأة حلوة قد تتلقاها وتتعلق بوضعك الشخصي أوالعائلي.



برج العذراء:



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:



ان الجو العام يجعلك غير مطمئن وان الاعمال الكثيرة تحشرك ويبدو فكرك مشتتا تكون التأثيرات الفلكية معاكسة اولها القمر في برج الاسد ما يهدد ببعض التحديات والاجراءات التي لا تروق لك قد تتأفف من كثرة العمل والمهمات الموكلة اليك يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج برجك ايام 20 و 21 تشرين الثاني و سوف يحالفك الحظ وتنعم بنجاحات متتالية لا سيّما إذا كنت من أصحاب الأعمال الحرّة. لكنّ النجاح لن يأتي من تلقاء نفسه بل يتوجّب عليك العمل والسعي للوصول الى الازدهار المنشود.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:



يتوجب عليك تسهيل الامور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها. كما يتوجب عليك استدراك المواقف الصعبة والإسراع الى المعالجة وتلطيف الاجواء عوضًا عن إثارة الفتن والخلافات. سوف تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتحرّض على الخلاف يشتد عنادك وترفض التساهل أو التخلّي عن رأي معيّن فتصطدم الآراء وتعلو نبرة الصوت وحرارة النقاش.



:برج الميزان



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:



تعمل بكد في بداية هذا الاسبوع التي تفتح امامك الابواب واسعة لتثبيت قدراتك وانجاح مخططاتك ستكون محظوظًا ومميزًا حيث تحظى بدعم غير منتظر ستكون أيضًا حظوظ النجاح والتفوّق كبيرة. تحمل إليك الاجواء نجاحًا كبيرًا فتبدو مشرقًا بطاقتك وابتسامتك الساحرة. قد يكون هنالك فرص جيّدة جدًا لذلك يتوجب عليك بذل الجهود وتكثيف الاهتمام بأهداف واضحة. كن واضحا في ما تقول وتطلب ولا تدع احدا يشوه كلامك.. تمر بفترة توتر بين 20و 21 بسبب القمر من برج العذراء وتواجه بعض الجهات التي تضع العصي في الدواليب كما يصعب التفاهم معك وتكون مزاجيتك عاملًا سلبيًا يحرك الظروف ضدك.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:



تكون الحياة الاجتماعية اكثر تناغما معك ويشجعك مع وجود الزهرة في برج القوس الصديق على اعتماد طريقة جديدة في شؤونك العاطفية تحمل اليك الافراح الشخصية والاجتماعية يبتسم الحب وتمر بفترة عاطفية ممتازة تقوى مخيلتك وقدراتك الخلاقة وتحقق ذاتك ابتداء من الان الوقت ملائم للعلاقة الرومنسية ولتعزيز الطموحات والاقتناع بأنها ممكنة التحقيق لكن يجب التمهل لان الخطوات المتسرعة قد تأتي بالنتائج العكسية.



برج العقرب:



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:



تطالعك الكواكب بأخبار جيّدة مع تواجد القمر فى برج السرطان الصديق وتفتح أمامك أبوابًا عديدة تطلّ من خلالها على مستقبل أفضل وتطوّر لافت لتنطلق بحرية تشرق بجاذبية لا مثيل لها مع الحظ الكبير الذي يحول التطورات لمصلحتك لتكون من الابراج المتألقة الرابحة هناك مؤشر لعملية مالية ناجحة او لاستثمار مميّز او لعملية بيع مهمة تدرّ عليك ارباحًا او لمنصب تحلم به وارتقاء في عملك ومفاجآت تسعد قلبك.قد تكلف بمهمة كبيرة او تعين في منصب او مركز تسكنك قوّة جسدية ومعنوية تصوبها في الاتجاه الصحيح. تتلبد الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الي برج الاسد ما يجعل المناخ ساخن فعليك اتخاذ الخيارات السليمة والمواقف المناسبة والإجراءات الوقائية المسبقة.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:



لا يلائمك وجود الزهرة في برج القوس قد يطرأ حدث ما يشغلك عن كل الباقي ويأسرك تلتقي وجهات النظر مرّات عديدة لكنّها تختلف مرات أخرى فيواجهك الحبيب بتساؤلات واستفهامات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات عليك المسايرة وتهدئة الخواطر, حاذر من الغيرة وتحلي بالهدوء قبل توجيه الانتقاد واللوم. لست معصومًا عن الخطأ وربما تتفوّه بكلمة تندم عليها لاحقًا, انتبه كي لا تقع ضحية الانجذاب المتهور .



برج القوس:



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:



من المتوقع ان تستمتع باوقات مميزة وان تحصد انجازات مهمة فسوف تحيطك التاثيرات الايجابية للقمر وفى برج الاسد الصديق ما يجعلك تنعم باجواء فلكية مميزة لتقدم على خطوات تجديدية اسبوع ايجابي وجيد يحمل اليك الحظوظ فتقطف ثمار نشاطاتك وتتاح لك فرص كثيرة ومهمة، وربما تتبلور مشاريع مهنية جديدة لتقوى ثقتك بالنفس وتراجع بعض الحسابات. لا تخشى من قلب الصفحة والاتجاه نحو جديد انه اسبوعا ناشطًا بالمستجدات حاملا مشروعًا لسفر أو سفرًا مميزًا أو موعدًا واعدًا وكذلك يتحدث الحظ عن حلولا لمشاكل مالية وعن تخفيف لضغط شخصي .



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:



يحمل اليك كوكب الحب ظروفا واوضاعا الاستثنائية مفاجآت كثيرة تسعدك على الصعيد العاطفي. تتلقى علامات الإعجاب والحب، ويسطع نجمك في كل مكان. تتمتع بهالة كبيرة وسحر نادر. تبدو عاشقًا وتحب الناس، أو تستقطب الجميع بجاذبية لا توصف وعذوبة نادرة لا تترك أحدًا لا مباليًا إزاءك. تألقك يهبك شيئًا أكثر من الجاذبية،وتكون الأولوية للرقة والحنان والسلام والدفء المنزلي.



برج الجدي:



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:



قد تصاب بصداع خلال هذا الاسبوع الثقيل الذي يفرض عليك نظامه وترتيباته ان وجود القمر في الاسد يعاكسك ويجعل مهماتك صعبة بحيث تحاول ولا تتوصل الى شيء حاذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي اقفل باب الصراعات ولا تترك احدا يستفزك او يورطك في المتاهات. ترتفع المعنويات وتقوى الحظوظ وتكون الوعود والنجاحات الى جانبك مع انتقال القمر الى برج العذراء الصديق فلا تتأخر عزّز موقعك بين الاصحاب والزملاء وشدّد على روح التعاون معهم. أنت صاحب شخصية لافتة حاليًا ومن الضروري توظيف الوقت الجيد لصالحك.



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:



في الحقيقة ان وجود الزهرة في القوس يحمل معه وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات. سوف تشعر بالراحة والهناء ولا بد أن ينعكس الوضع النفسي هذا على مجرى العلاقة مع الحبيب أو الشريك فتسود الرومانسية ويسيطر جو دافىء بين الفريقين.قد تقع في الحب إذا كنت عازبًا قد يغريك وجه جديد فتهتم لأمره وتراقب تحركاته كما قد تبدأ قصة حب بصورة مفاجئة وغريبة حيث تلعب الصدفة دورًا رئيسيًا.



برج الدلو:



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:



تتحسن الامور وتعدك بحلول وبتغييرات مناسبة ونشاطات جديدة اذ تبدأ الاسبوع واثقا من قدراتك متأهبًا للبدء بخطوات جديدة ,تنعم بطالع فلكي استثنائي على كافة الاصعدة ان وعود الفلك تتحقق ها هو الحظ يصل إليك مسرعًا ، لكي يبارك كل أعمال ويحسّن من أوضاعك المهنية والمالية ويعدك بنتائج مذهلة تخص مشاريعك القصيرة والبعيدة المدى كما يحمل انفراجات عديدة, تنشغل بمسائل مالية من قروض أو فواتير أو مكافآت وتحقق نجاحًا باهرًا وترى الحياة من منظار أكثر ايجابية وسوف تتمتع بمزاج لطيف وبحب للحياة الاجتماعية. لا تراهن على الحظ بين 20 و 21 ولا على الصدفة كي لا تخسر صفقة أو شريكًا أو حبيبًا حاذر التحديات كي لا تعرض نفسك للحوادث.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:



تبدو الامور العاطفية اقل وهجا ووعدا وجود الزهرة في القوس يعقد الامور وقد يسود الغضب أو بعض الفوضى قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الرقة والليونة والتصرف دون تكبر حاذر من المناورات والغموض وابتعد عن الخلافات هنالك فتور وجفاء ويتحدث الفلك عن مشاعر سلبية وانفعالات كالغيرة والغضب وعدم التسامح , اسبوع ساخن يجعلك تعيش تجارب وامتحانات صعبة.



برج الحوت:



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:



بالرغم من الاجواء الجيدة والواعدة بالتقدم مع تواجد القمر فى بداية الاسبوع فى برج السرطان الصديق لكن تتغير الاجواء و تطرق باب فترة صعبة المراس مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي 17 و 18 ما يجعل التوتر سيد الموقف الذي يحمل اليك معاكسات فلكية كثيرة ما يحتم عليك التأني والانتباه والحرص على سلامتك وصحتك قد تواجه بعض التاجيل والتمييع وتصطدم بعوائق لم تحسب لها حسابا تتداخل الامور المهنية مع الشخصية ما يجعلك تنطوي على نفسك مشمئزا باختصار تتململ من مراوحة المكان وتستقبل الامور والظروف مع معنويات مترجرجة وحنين إلى أوقات أفضل قد تثير ضجة بسبب لا شيء، أو تضخّم بعض المسائل الصغيرة، ترهق أعصابك وتضعف مناعتك حاذر من التسرّع في اطلاق الاحكام خذ الامور بروية.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



إذا كنت تنتظر وقتًا مناسبًا لإظهار الثقة بالحبيب أو الوقوف الى جانبه فلن تجد أفضل من هذا الاسبوع اسبوع الوعود العاطفية والافراح يبتسم لك كوكب الحب ويزرع بحياتك البسمة وقصص العشق الرائعة والمدهشة كما يحمل لك معه مواعيد جديدة تتسم بالحماسة والغرابة والجدية.