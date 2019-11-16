ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حل مشكلة طالبات مدينة الأزهر الجامعية وإعلان أسماء المرحلة الثانية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
Advertisements
محمد شحتة
أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن تفاعل إدارة الجامعة مع جميع مشكلات الطلاب والطالبات وخاصة في المدينة الجامعية.

قال عامر لصدي البلد، إن طالبات المدينة الجامعية اشتكين من صيانة أجزاء من المباني والتي من المقرر أن يتم اخلاؤهم منها ونقلهم لغرف أخرى لحين الانتهاء من الصيانة.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة نزلت على رغبة الطالبات وقررت عمل الصيانة بتكلفة أكثر مع عدم نقل الطالبات من غرفهن حرصا على مصلتحتهن.

وذكر انه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المرحلة الثانية من التسكين في المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة والخاصة بالطلاب المستجدين والمتخلفين عن المرحلة الأولى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد جامعة الأزهر في أسبوع .. طارق مدني طالب بإعلام يحصد المركز الأول أفريقيا في الكرة الخماسية .. النتائج النهائية لانتخابات برلمان الطلاب الوافدين.. صور

فصل وجبة الإفطار عن العشاء في مدينة الأزهر الجامعية.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بميدان طلعت حرب .. صور

شاهد | انهيار زينب ابنة هيفاء وهبي

ذهب أهداه الأولاد لأمهم في حياتها.. هل يوزع على ورثتها

النجم الساحلي يكشف سبب رفض الكاف تأجيل مباراة الأهلي.. فيديو

محمود عبد المغنى لزوجته: حب عمرى

بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد