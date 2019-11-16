حل مشكلة طالبات مدينة الأزهر الجامعية وإعلان أسماء المرحلة الثانية

أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن تفاعل إدارة الجامعة مع جميع مشكلات الطلاب والطالبات وخاصة في المدينة الجامعية.



قال عامر لصدي البلد، إن طالبات المدينة الجامعية اشتكين من صيانة أجزاء من المباني والتي من المقرر أن يتم اخلاؤهم منها ونقلهم لغرف أخرى لحين الانتهاء من الصيانة.



وأشار إلى أن إدارة الجامعة نزلت على رغبة الطالبات وقررت عمل الصيانة بتكلفة أكثر مع عدم نقل الطالبات من غرفهن حرصا على مصلتحتهن.



وذكر انه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المرحلة الثانية من التسكين في المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة والخاصة بالطلاب المستجدين والمتخلفين عن المرحلة الأولى.