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تعليم

التعليم: اتاحة الحصول على شهادات مايكروسوفت الدولية مجانا للمعلمين والطلاب

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياســـمين بدوي
اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتاحة الحصول على شهادات مايكروسوفت الدولية مجانا لكوادر التعليم وكذلك الطلاب بمراكز التطوير التكنولوجي بجميع المديريات.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم إعلان رسمي لجميع الادارات والمدارس الحكومية والمدارس الرسمية للغات ومدارس التعليم الفني الرسمية ، قالت خلاله : يسر قطاع تكنولوجيا المعلومات والادارة العامة للتعليم الإلكتروني الإعلان عن توفر شهادات مايكروسوفت الدولية التالية :
MOS Microsoft office specialist
MCE Microsoft certified educator
MTA Microsoft Technology Associate

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الشهادات متاحة لكوادر التعليم بما فيهم المعلمين والادارايين والاخصائيين والموجهين والطلاب .

وناشدت وزارة التربية والتعليم من يرغب في الحصول على هذه الشهادات في التقدم للحجز بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة.
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