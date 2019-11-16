التعليم: اتاحة الحصول على شهادات مايكروسوفت الدولية مجانا للمعلمين والطلاب

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتاحة الحصول على شهادات مايكروسوفت الدولية مجانا لكوادر التعليم وكذلك الطلاب بمراكز التطوير التكنولوجي بجميع المديريات.



وأرسلت وزارة التربية والتعليم إعلان رسمي لجميع الادارات والمدارس الحكومية والمدارس الرسمية للغات ومدارس التعليم الفني الرسمية ، قالت خلاله : يسر قطاع تكنولوجيا المعلومات والادارة العامة للتعليم الإلكتروني الإعلان عن توفر شهادات مايكروسوفت الدولية التالية :

MOS Microsoft office specialist

MCE Microsoft certified educator

MTA Microsoft Technology Associate



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الشهادات متاحة لكوادر التعليم بما فيهم المعلمين والادارايين والاخصائيين والموجهين والطلاب .



وناشدت وزارة التربية والتعليم من يرغب في الحصول على هذه الشهادات في التقدم للحجز بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة.