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رياضة

6 مباريات تفصل مارسيلو عن قائمة الأساطير

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:24 م
صدى البلد
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نور عادل
أكمل البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر والقائد الثاني لريال مدريد، اليوم الجمعة، عامه الثالث عشر كلاعب في الفريق الملكي.

وتم تقديم مارسيلو - الذي وصل للفريق موسم 2006/2007 بجانب الأرجنتينيين، جونزالو هيجواين وفرناندو جاجو - لاعبا رسميا للميرينجي، يوم 15 نوفمبر 2006.

وخلال هذه الفترة، نجح اللاعب السابق لفلومينينسي البرازيلي، في تحقيق 20 بطولة مع ريال مدريد، بواقع 4 دوري الأبطال، و4 كأس العالم للأندية، و3 كأس السوبر الأوروبي، و4 للدوري الإسباني "الليجا"، وبطولتين لكأس الملك، و3 لكأس السوبر الإسباني.

وشارك مارسيلو، الذي اعتمد عليه جميع مدربي الريال، منذ انضمامه إليه في عمر الـ18، خلال 494 مباراة رسمية، واقترب من دخول القائمة التي تضم 12 لاعبا، شاركوا مع الفريق الملكي في 500 مباراة.
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