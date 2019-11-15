لاعب جنوب إفريقيا: مواجهة مصر صعبة.. وجئنا من أجل الفوز والتأهل

قال لوثار ويسلي، لاعب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن مواجهة مصر في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة صعبة جدا.



وتابع لوثار ويسلي، لاعب جنوب إفريقيا الأولمبي، أنهم واجهوا مصر مرتين وديا قبل البطولة، وكانوا أفضل في المباراة الثانية، ولكن لم يحصلوا على كامل الدعم ولكن مواجهة نصف النهائي ستكون مختلفة.



وأشار لوثار ويسلي لاعب جنوب إفريقيا الأولمبي، إلى أنهم يعلمون نقاط القوة في مصر والمدرب درس الفريق جيدا، وسيكون لدينا أفضلية في اللقاء.



وشدد لوثار ويسلي لاعب جنوب إفريقيا الأولمبي، على أنهم جاءوا إلى مصر من أجل التأهل وسيقدمون كل شيء للفوز على منتخب مصر.