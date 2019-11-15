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مرأة

بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
حرصت الفنانة منى زكى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، بصور جديدة لها خلال.

ظهرت منى زكى فى الصور بإطلالة عصرية ونيولوك جديد بجمبسوت، ملون، يشبه لوحة فنية، مكشوف الأكتاف.

وأكملت منى زكى إطلالتها بتركها شعرها منسدل على الأكتاف ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ لإبراز جمالها الطبيعي.

وانتلعت فى قدميها كوتش رياضي ابيض.
بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد
بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد
بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد
بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد
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بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد

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