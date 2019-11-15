بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد

حرصت الفنانة منى زكى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، بصور جديدة لها خلال.



ظهرت منى زكى فى الصور بإطلالة عصرية ونيولوك جديد بجمبسوت، ملون، يشبه لوحة فنية، مكشوف الأكتاف.



وأكملت منى زكى إطلالتها بتركها شعرها منسدل على الأكتاف ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ لإبراز جمالها الطبيعي.



وانتلعت فى قدميها كوتش رياضي ابيض.

