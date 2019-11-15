منى الشاذلي تكشف تفاصيل عن حدث فضائي مهم .. فيديو

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن مجلة نيتشر وهي أكبر منبر لعلوم الفلك، نشرت تفاصيل حول مركبتين فضائيتين تم إطلاقهما في عام 1977، بهدف الخروج من النظام الشمسي.



وأضافت منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن المركبتين يسبحان في الفضاء منذ 42 عاما، مشيرة إلى خروج المركبة الأولى عام 2012، وخروج الثانية عام 2018 من المجموعة الشمسية.



وأوضحت الإعلامية منى الشاذلي، أن الجميع بالتأكيد يسأل كيف استمرار في العمل كل هذه المدة دون أي عطل أو توقف، مشيرة إلى أن العلماء أجباوا بأن المركبتين مزودتان ببطاريات تعمل بالطاقة النووية ولا تنتهي الطاقة بها.



وأكدت أن الإشكالية التي ستواجه العلماء فيما بعد هي ابتعاد المركبتين لمسافة كبيرة جدا، مما يصعب عليهم استقبال رسائل واشارات منهما.

