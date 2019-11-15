محمد فضل يعرض اتحاد الكرة للمسائلة القانونية.. اعرف التفاصيل

أثار الإعلان الغريب والمفاجئ من محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية عن إقامته احتفالية غدا السبت لتكريم المتطوعين ببطولة أفريقيا السابقة للكبار بأحد فنادق مصر الجديدة حالة من الغضب العارم لدى المنظمين لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام حاليا فى ضيافة مصر خاصة مسئولى الكاف.



وتعود حالة الاستياء بالكاف إلى رغبة محمد فضل التى لا تهدأ فى البحث عن دور في منطقة الضوء والشهرة ومنها القفز على مجهودات الموظفين والعاملين ولجان التنظيم لخطف الشو الإعلامى والاستحواذ عليه، كما صرح بعضهم.



وصرح مصدر مسؤول أن محمد فضل بإقامته لهذا الحفل المكلف واستقدامه لرعاة سيضع الجبلاية تحت المساءلة القانونية لمعرفة سر إصراره على تنظيم حدث لبطولة انتهت من ثلاثة أشهر، وتم الانتهاء من ميزانيتها ويشارك الكاف فيها وبالتالى لا بد من موافقته وهو ما لم يفعله فضل.



وصرحت بعض المصادر المطلعة أن المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للفيفا ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الكبار السابقة وأحمد مجاهد المنسق العام لبطولة الكبار رفضا حضور الاحتفالية لعدم وجود سبب مقنع لها فى هذا التوقيت.