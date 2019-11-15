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خبير اقتصادى يكشف إيجابيات تراجع الفائدة البنكية.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:38 م
صدى البلد
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توك شو
عقَّب الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام الجاري، قائلًا: "إنه كان قرارا متوقعا من جميع الخبراء".

وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، أن تراجع معدلات التضخم كان حافزًا كبيرًا لاستمرار التراجع في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تراجع الفائدة سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار ودليل على تحسن السياسات النقدية بشكل واضح.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة هو توجه عالمي وليس مصري فقط، وله أثر جيد على الاستثمار، وعلى انخفاض كثير من الأسعار، وسيؤدي إلى حدوث رواج أكبر في سوق العقارات والسيارات خلال الفترة المقبلة".

كما أكد نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن نسبة التخفيض في أسعار الفائدة خلال عام 2018 وحتى الآن بلغت 5.5%، متوقعًا استمرار تراجع أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة.
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