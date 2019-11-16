الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية تنظم احتفالية لليوم العالمي للاطفال..الأحد

ينظم مركز تدريب الامانة الفنية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية احتفالية اليوم العالمي للاطفال، وذلك يوم 17 نوفمبر الجارى، بالقاعة الرئيسية بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية.



يتم تناول ومناقشة العديد من الموضوعات التي ترتبط بأمراض وأحدث طرق العلاج ورعاية الأطفال حديثي الولادة ناقصي النمو والتي وأصبحت ظاهرة متزايدة الاعداد في السنين الاخيرة مع زيادة معدلات نجاة لهذه الاطفال، وذلك لمتابعة التقدم المذهل في مستوى رعاية ما قبل الولادة ومستوى التقدم الطبي في مستوي الرعاية الطبية والتدخلات والتجهيزات لهذه الفئة من المواليد.



ويحضر المؤتمر أطباء الاطفال وهيئة تمريض الاطفال هذا اللقاء بدون مقابل، كما تم سيتم منح شهادة للحضور.



يشارك بالاحتفالية أساتذة من كليات الطب المصرية وكبار استشاري الأطفال بالهيئة، تحت رعاية الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة، والدكتور محمد فوزي السودة نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ويمنح الحاضرون شهادة بحضور المؤتمر، وتقام ضمن النشاط التدريبي لمركز تدريب الامانة الفنية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد.



