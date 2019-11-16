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برلمان

برلمانية: إنشاء منصة استثمارية بين مصر والإمارات يعزز التنمية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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القسم السياسي
قالت النائبة سارة عثمان، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن مصر كانت بالفعل بحاج إلي بلد غنية بالخبرة والمال مثل الإمارات حتي تقوم بإنشاء منصة إستثمارية معها.

وأوضحت النائبة سارة عثمان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبلغ 20 مليون دولار كبداية للإستثمار في المنصة المشتركة بين مصر والإمارات يساعد في تنمية البلاد ،مشيرة إلي أن الفكرة ليست ف زيادة المال فقط ولكن تتوقف علي كيفية استثمار الأموال بطريقة تنفع البلدين و تطورهم.

وأكدت عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن هذة فرصة جيدة لإكتساب الخبرات من دولة الإمارت الشقيقة ،موضحة أنة بالأخص في مجال الرعاية الصحيةمشرة إلي أن هناك تطور واضح في مجال الصحة في الإمارات بالفترة الأخيرة.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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