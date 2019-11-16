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برلمان

حسن السيد: المنصة الإستثمارية المشتركة بين مصر والإمارات تعود بالنفع العام علي البلدين

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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القسم السياسي
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بالبرلمان، إن من خلال المنصة الإستثمارية المشتركة بين مصر والإمارات ستعم الفائدة علي البلدين بشكل واضح ،مضيفا أن مصر والإمارات يملكون الخبرة الكافية لنجاح تلك المنصة المشتركة.

أوضح النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السبب الرئيسي لإنشاء المنصة هو تحقيق التنمية للمجالات التي تحتاج البلاد الي تطويرها ،مضيفا أن هناك لكل بلد نفع من وراء تلك المنصة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الإقتصادية، أن مصر تحتاج لخبرات الإمارات في مجال التكنولوجيا ،مشيرا إلي أن الإمارات ظهر عليها التطور في مجال التكنولوجيا بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

قال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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