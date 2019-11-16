ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
شاركت الفنانة دومينيك حوراني ، متابعيها بفيديو جديد لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت ببدلة سوداء عليها بعض الرسومات ذات لون أبيض ومكتوب عليها كلمة ملكة باللغة الإنجليزية، و انتلعت فى قدميها كوتشى رياضى ذات لون أسود.

وتركت شعرها الذهبي منسدلًا على كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها الجميلة، ووضعت لمسات رقيقة من الميكاب معتمدة على جمال بشرتها وأحمر شفاه باللون البيج.

وقامت باقتناء مجموعة بسيطة من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط، وساعة لليد تعطى مظهرا جذابا.
ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام
ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام
ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالذهبي اللافت.. نوال الزغبي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

أجمل الأيام حتمًا سيكون غدًا.. يارا تتألق بـ إطلالة ناعمة على إنستجرام

بـ تصميم رائع من الريش.. رنا سماحة تخطف الأنظار فى إطلالة أنيقة

شاهد.. نيللى كريم تتألق بإطلالة جديدة ومختلفة

بـ عباءة ملونة.. نسرين أمين تتألق بإطلالة مختلفة من أسوان

بالشعر الأصفر .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بلوك جديد

ترشيحاتنا

بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وفاة الأمير تركي بن عبدالله آل سعود

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت ١٦/١١/ 2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة

البنزين يشعل إيران.. الاحتجاجات تجتاح البلاد ضد رفع الأسعار.. فيديو

سيد عبد الحفيظ: حسام البدرى هو الأجدر لقيادة المنتخب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد