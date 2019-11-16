ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

شاركت الفنانة دومينيك حوراني ، متابعيها بفيديو جديد لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.



وأطلت ببدلة سوداء عليها بعض الرسومات ذات لون أبيض ومكتوب عليها كلمة ملكة باللغة الإنجليزية، و انتلعت فى قدميها كوتشى رياضى ذات لون أسود.



وتركت شعرها الذهبي منسدلًا على كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها الجميلة، ووضعت لمسات رقيقة من الميكاب معتمدة على جمال بشرتها وأحمر شفاه باللون البيج.



وقامت باقتناء مجموعة بسيطة من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط، وساعة لليد تعطى مظهرا جذابا.