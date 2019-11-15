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مقدرتش ادفنه .. عادل أديب عن وفاة هيثم أحمد زكي: افتكرت عماد أخويا اللي مات

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:17 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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خالد محيي الدين
قال المخرج عادل أديب، إنه تأثر كثيرا بوفاة الفنان "هيثم أحمد زكي"، حيث كان من أقرب الفنانين إليه، لافتا إلى أن زوجته حاولت امتصاص صدمته بفراق صديقة المقرب، مشيرا إلى أنه توقع في البداية وفاة شقيقة عماد او أحد من أقاربه، قائلا: "افتكرت عماد اخويا اللي مات .. ومقدرتش أدفنه".

وأضاف أديب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد وفاة الممثل أحمد زكي تم اختيار هيثم لاستكمال دور والده في فيلم حليم بعد وفاة والده، لافتا إلى أن حلم أحمد زكي هو تأدية دور شخصية الفنان عبدالحليم حافظ.

وكشف المخرج عادل أديب، أن أحمد زكي وعبد الحليم حافظ من نفس القرية وتعرض الاثنان للإصابة بالبلهارسيا وأول حب لهما توفي بالسرطان.

وأشار المخرج عادل أديب إلى أن هيثم أحمد زكي تحدث معه قبل وفاة والده أحمد زكي، أنه يريد أن يؤدي دور عبد الحليم وهو شاب، ووافق أحمد زكي على ذلك وقال له «مش هتلاقوا احسن منه».
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