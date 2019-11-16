عادات صحية بسيطة.. تخلصك من سموم الكبد والإصابة بالشيخوخة المبكرة

يعد الكبد من أهم الأعضاء فى جسم الأنسان، فهو يعمل على إدارة جزء كبير فى الجسم، لذلك يجب علينا أن نتخلص من السموم التى يمكن أن يصيب بها لأنها تشكل خطر على الأنسان للأصابة بالشيخوخة المبكرة، وأيضًا التخلص منها يساعد الجهاز المناعى ان يظل بصحة جيدة وقدم موقع "power of positivity" بعض هذه العادات وهى:





- الحفاظ على الوزن

يجب عليك أن تحافظ على الوزن بشكل صحى حتى لا تصيب بالسمنة مما يؤدى إلى حدوث التهاب بسبب الدهون وينتج عنه تليف الكبد





- شرب الماء

الماء هو أحد أفضل الطرق لطرد السموم من الجسم وتنظيفة ، وتساعد على الهضم وأمتصاص العناصر الغذائية المفيدة





- تناول القليل من الملح

يؤدي الملح الزائد إلى احتفاظ الجسم بالسوائل ويقلل التبول، والتبول هو أحد طرق تخليص الجسم من السموم التى تعمل على تدهور صحة الكبد





- تناول الأطعمة التى تحتوى على مضادات الأكسدة