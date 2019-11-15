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توك شو

عمرو مصطفى: لحنت 1000 أغنية.. وحفل الرياض الأول لي منذ 10 سنوات

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:23 م
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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قسم التوك شو
قال الفنان عمرو مصطفى، إن حفلة موسم الرياض تعني له الكثير من النجاح، مضيفا أن المستشار تركى آل الشيخ قدَّم له الكثير من التسهيلات لطريق النجاح ودعمه كثيرا فى السابق.

وأوضح عمرو مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بى سى مصر"، أنه بدأ مشواره الفنى منذ عام 1999 بألحان أغنية خليك فاكرنى، مشيرا إلى أنه أتم عامه العشرين فى مشواره الفنى.

وأكد عمرو مصطفى، أن تلك الحفلة هى الأولى له منذ 10 سنوات مضوا، لأنه لم يفعل أي حفلات فى الفترة السابقة، مضيفا أنه لحن ما يقارب من ألف أغنية حتى الآن للعديد من الفنانين.

وأضاف عمرو مصطفى، أنه يرى أن تركى آل الشيخ يدعم الفنانين بطريقة غير عادية، وأن تركى آل الشيخ يدعم جميع أنواع الفن، لافتا الى أن الألبوم الجديد له سيكون مختلفا عما كان فى السابق.
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