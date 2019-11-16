بقيمة 20 مليار دولار.. تأسيس منصة استثمارية مع الإمارات يلقى إشادة النواب: الزيارة نجحت اقتصاديا

برلمانية: إنشاء منصة إستثمارية بين مصر و الإمارات يساهم في تنمية البلاد

حسن السيد : المنصة الإستثمارية المشتركة ستعود بالنفع العام علي البلدين

نائب : جميع المجالات التي تم إعلانها بالمنصة الإستثمارية مصر بحاجة لها

برلمانى: تأسيس منصة استثمارية بين مصر والإمارات نجاح جديد للرئيس السيسي



أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن تأسيس الإمارات ومصر منصة استثمارية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار وتشمل مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول و سيتم ذلك من خلال شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى.



من أهداف تلك الشركات تأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة او صناديق متخصصة أو ادوات استثمارية ،للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية ، والطاقة التقليدية والمتجددة ، والتكنولوجيا ، والأغذية والعقارات ، والسياحة ،والرعاية الصحية ، والخدمات اللوجستية ، والخدمات المالية.



وفي إطار ذلك جاء رد النواب بتأكيد مدي نفع وإيجابية تلك المنصة علي المجتمع المصري والإماراتي حيث قالت النائبة سارة عثمان، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن مصر كانت بالفعل بحاج إلي بلد غنية بالخبرة و المال مثل الإمارات حتي تقوم بإنشاء منصة إستثمارية معها .



وأوضحت النائبة سارة عثمان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبلغ 20 مليون دولار كبداية للإستثمار في المنصة المشتركة بين مصر والإمارات يساعد في تنمية البلاد ،مشيرة إلي أن الفكرة ليست في زيادة المال فقط ولكن تتوقف علي كيفية استثمار الأموال بطريقة تنفع البلدين و تطورهم .



وأكدت عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن هذه فرصة جيدة لاكتساب الخبرات من دولة الإمارت الشقيقة ،موضحة أنه بالأخص في مجال الرعاية الصحية مشيرة إلي أن هناك تطور واضح في مجال الصحة في الإمارات بالفترة الأخيرة



في السياق ذاته، قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد مشروع الدستور، إن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة ٢٠ مليار دولار، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإمارات، يمثل إضافة جديدة لخطوات التنمية والنهوض بالاقتصاد المصرى، ويزيد من آفاق الاستثمار في البلاد، كما يمثل نجاح جديد يقوم به الرئيس خلال زياراته الخارجية.



وأضاف بسيونى في تصريح له، أن تأسيس المنصة يهدف للاستثمار المشترك بين البلدين في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى، وهو ما يعكس مدى ثقة الجانب الإماراتي في الاقتصاد المصري وبمثابة شهادة لمصر بأنها محل ثقة للاستثمارات العربية والأجنبية.



وأشار عضو مجلس النواب، أن تلك الشراكة الاستثمارية الهامة، تؤكد أهمية خطوة مصر السابقة فى تدشين صندوق مصر السيادي، حيث أصبح ينظر إليه المستثمرون من جميع أنحاء العالم لما يملكه من أصول واستثمارات ضخمة، وسط توقعات بوجود استثمارات جديدة تهدف لنمو أصول الصندوق وزيادة عوائده وأرباحها.



وتوقع الدكتور حسن بسيونى، أن تكون المنصة الاستثمارية المصرية الإماراتية واجهة استثمارية كبيرة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في مختلف القطاعات داخل السوق المصرية، مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا والصحة بشكل خاص، لما تمثله تلك القطاعات من أهمية كبيرة لدعم جهود الإصلاح وترجمتها على أرض الواقع.



وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت عن تأسيس الإمارات ومصر منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى.



وتتمحور أهداف المنصة حول تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وتحقيق عائد اقتصادي للطرفين، والقطاعات المستهدفة هي "الصناعات التحويلية، الطاقة، التكنولوجيا والعقارات والسياحة، الأغذية والرعاية الصحية، الخدمات اللوجيستية والمالية، مشاريع البنية التحتية".



و من جانب أخر قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن من خلال المنصة الإستثمارية المشتركة بين مصر والإمارات ستعم الفائدة علي البلدين بشكل واضح ،مضيفا أن مصر والإمارات يملكون الخبرة الكافية لنجاح تلك المنصة المشتركة .



وأوضح النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السبب لرئيسي لإنشاء المنصة هو تحقيق التنمية للمجالات التي تحتاج البلاد الي تطويرها ،مضيفا أن هناك لكل بلد نفع من وراء تلك المنصة وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن مصر تحتاج لخبرات الإمارات في مجال التكنولوجيا ،مشيرا إلي أن الإمارات ظهر عليها التطور في مجال التكنولوجيا بشكل واضح في الفترة الأخيرة.



قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن صندوق مصر السيادي المسئول عن تنفيذ المنصة الإستثمارية المشتركة من ناحية الجانب المصري لة آليه قوية و سيساعد الدولة في إنشاء الكثير من الإستثمارات القوية هذة الفترة .



وأكد النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن جميع المجالات الإستراتيجية التي تم الأعلان عنها ضمن هذة المنصة الإستثمارية مصر بحاجة لها بشكل فعلي.



وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية، إلي أن دولة الإمارات من الدول ذات خبرة عالية في إدارة الصناديق الإستثمارية ،موضحا أن ذلك يساعد بشكل واضح في نجاح هذه المنصة الإستثمارية الضخمة مما يعود بالفع العام علي البلاد.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.