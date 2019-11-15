اهم الاخبار.. بابا الفاتيكان لـ شيخ الأزهر: المؤسسات الدينية الكبرى مسئوليتها كبيرة.. عادل أديب عن وفاة هيثم أحمد زكي: مقدرتش أدفنه وافتكرت عماد أخويا اللي مات

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
غدا.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالمنوفية
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة (دعم صحة المرأة المصرية) لجميع السيدات فوق عمر 18 عاما غدا السبت.
وزير الأوقاف يعزي أسر الشهيدين قبل افتتاح مسجدهما بقويسنا.. صور
قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، قبل افتتاح مسجد الشهيدين ، واجب العزاء لأسر الشهيدين، أحمد محمد مهدي ومحمد محمود علي عطا الله بمدينة قويسنا، تقديرا لتضحياتهم من أجل حماية الوطن , ودعا للشهيدين بالرحمة والمغفرة , ودعا للأسرتين بالصبر والسلوان , وأن يخلف الله (عز وجل) كلا منهما خيرًا في شهيدها.
بابا الفاتيكان لـ شيخ الأزهر: المؤسسات الدينية الكبرى مسئوليتها كبيرة في نشر مبادئ السلام
استقبل قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، بحاضرة الفاتيكان، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة خطط التعاون المشترك بين الأزهر والفاتيكان لتحقيق الإخاء الإنساني.
الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج
أغلقت مديرة الصحة في سوهاج، بالتنسيق مع مباحث التموين اليوم مركزا لعلاج المواطنين من السحر بدائرة مركز اخميم، وتم القبض على المشعوذ الذي يدير المركز، وتبين أنه دائم الظهور في بعض الفضائيات.
كشف فساد الجائزة العالمية.. قصة طه حسين الأديب الذي رشح لنوبل 14 مرة ولم يفز في أي منها
عميد الأدب العربي، ورائد حركة التنوير، وأحد أبرز من أثروا في الحركة الأدبية الحديثة في مصر وإفريقيا، إنه الكاتب الكبير طه حسين صاحب البصمة الكبرى في الثقافة العربية، وأحد أبرز أعلام التنوير في الفكر المصري والعربي، والذي استطاع أن يتحدى إعاقته البصرية ليحدث ضجة في مجال الأدب العربي.
أعراض الإصابة بـ سرطان الرحم
تكمن خطورة الإصابة بسرطان الرحم في أن العديد من النساء المصابات به، لا يدركن أنهن أصبن به مبكرا، لأنه عادة لا تظهر أعراضه إلا في المراحل المتأخرة.
هنتعشى إيه.. بطاطس بانيه والحلو أرز باللبن
تحتاجين لتقديم وجبة متكاملة وشهية لأطفالك على وجبة العشاء، فسوف نقدم لكم طريقة مبتكرة لتقديم وجبة العشاء اللذيذة ووجبة متكاملة، دون أن تتكلفي الكثير في إعدادها، وسوف نقدم لكم اليوم بطاطس بانية والحلو أرز باللبن، وإليكم الوصفات بالكامل..
بدون مكياج |هنا الزاهد تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة ساحرة من الإمارات
شاركت هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجول ساحرة نالت إعجاب الكثير من متابعيها.
ذهب أهداه الأولاد لأمهم في حياتها.. هل يوزع على ورثتها
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟
دعاء فك الكرب والهم والغم والديْن .. فيديو
نصح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، بأنه عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله.
تريند الفن | حقيقة مرض عادل إمام.. هجوم على شيرين.. سبب فسخ خطوبة تامر عاشور
نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القراء، من أبرزها:
مباراة المنتخب الأولمبي القادمة .. كوت ديفوار وجنوب أفريقيا يتأهلان لنصف نهائي البطولة الأفريقية
انتهت مباريات الثلاث جولات الأولى من نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، لتحسم المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من البطولة.
مصرع شخصين فى انقلاب سيارتهما بميدان طلعت حرب .. صور
لقى شخصين مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما أثناء سيرها بميدان طلعت حرب بوسط البلد بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها.
غدا.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالمنوفية
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة (دعم صحة المرأة المصرية) لجميع السيدات فوق عمر 18 عاما غدا السبت.
وزير الأوقاف يعزي أسر الشهيدين قبل افتتاح مسجدهما بقويسنا.. صور
قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، قبل افتتاح مسجد الشهيدين ، واجب العزاء لأسر الشهيدين، أحمد محمد مهدي ومحمد محمود علي عطا الله بمدينة قويسنا، تقديرا لتضحياتهم من أجل حماية الوطن , ودعا للشهيدين بالرحمة والمغفرة , ودعا للأسرتين بالصبر والسلوان , وأن يخلف الله (عز وجل) كلا منهما خيرًا في شهيدها.
بابا الفاتيكان لـ شيخ الأزهر: المؤسسات الدينية الكبرى مسئوليتها كبيرة في نشر مبادئ السلام
استقبل قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، بحاضرة الفاتيكان، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة خطط التعاون المشترك بين الأزهر والفاتيكان لتحقيق الإخاء الإنساني.
الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج
أغلقت مديرة الصحة في سوهاج، بالتنسيق مع مباحث التموين اليوم مركزا لعلاج المواطنين من السحر بدائرة مركز اخميم، وتم القبض على المشعوذ الذي يدير المركز، وتبين أنه دائم الظهور في بعض الفضائيات.
كشف فساد الجائزة العالمية.. قصة طه حسين الأديب الذي رشح لنوبل 14 مرة ولم يفز في أي منها
عميد الأدب العربي، ورائد حركة التنوير، وأحد أبرز من أثروا في الحركة الأدبية الحديثة في مصر وإفريقيا، إنه الكاتب الكبير طه حسين صاحب البصمة الكبرى في الثقافة العربية، وأحد أبرز أعلام التنوير في الفكر المصري والعربي، والذي استطاع أن يتحدى إعاقته البصرية ليحدث ضجة في مجال الأدب العربي.
أعراض الإصابة بـ سرطان الرحم
تكمن خطورة الإصابة بسرطان الرحم في أن العديد من النساء المصابات به، لا يدركن أنهن أصبن به مبكرا، لأنه عادة لا تظهر أعراضه إلا في المراحل المتأخرة.
هنتعشى إيه.. بطاطس بانيه والحلو أرز باللبن
تحتاجين لتقديم وجبة متكاملة وشهية لأطفالك على وجبة العشاء، فسوف نقدم لكم طريقة مبتكرة لتقديم وجبة العشاء اللذيذة ووجبة متكاملة، دون أن تتكلفي الكثير في إعدادها، وسوف نقدم لكم اليوم بطاطس بانية والحلو أرز باللبن، وإليكم الوصفات بالكامل..
بدون مكياج |هنا الزاهد تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة ساحرة من الإمارات
شاركت هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجول ساحرة نالت إعجاب الكثير من متابعيها.
ذهب أهداه الأولاد لأمهم في حياتها.. هل يوزع على ورثتها
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟
دعاء فك الكرب والهم والغم والديْن .. فيديو
نصح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، بأنه عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله.
تريند الفن | حقيقة مرض عادل إمام.. هجوم على شيرين.. سبب فسخ خطوبة تامر عاشور
نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القراء، من أبرزها:
مباراة المنتخب الأولمبي القادمة .. كوت ديفوار وجنوب أفريقيا يتأهلان لنصف نهائي البطولة الأفريقية
انتهت مباريات الثلاث جولات الأولى من نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، لتحسم المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من البطولة.
مصرع شخصين فى انقلاب سيارتهما بميدان طلعت حرب .. صور
لقى شخصين مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما أثناء سيرها بميدان طلعت حرب بوسط البلد بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها.