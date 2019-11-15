اهم الاخبار.. بابا الفاتيكان لـ شيخ الأزهر: المؤسسات الدينية الكبرى مسئوليتها كبيرة.. عادل أديب عن وفاة هيثم أحمد زكي: مقدرتش أدفنه وافتكرت عماد أخويا اللي مات

أخبار التعليم.. اختبارات أعمال السنة بشكل إلكتروني بحاسبات ومعلومات جامعة المنصورة.. انطلاق مهرجان فتاة المستقبل بالمنوفية.. وفد صينى رفيع المستوى يفتتح فصل كونفوشيوس بالأقصر