اخبار الرياضة | منتخب مصر الأولمبي يواجه جنوب أفريقيا .. صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
المايسترو .. أسيست رائع من فرجاني ساسي بـ مباراة تونس وليبيا
في لقطة ليست بالغريبة على مايسترو وسط الميدان التونسي فرجاني ساسي قام لاعب الزمالك بإهداء تمريرة سحرية "أسيست" خلال مباراة مضيفه منتخب ليبيا، في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.
رسميا | منتخب مصر الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا في نصف النهائي
تأهل منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي لدور نصف النهائي وذلك بعد تعادله مع منتخب نيجيريا سلبيًا دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.
فشل صفقة انتقال علي غزال للزمالك | اعرف السبب
طلب علي غزال، لاعب منتخب مصر الوطني المحترف بالدوري البرتغالي، الحصول على مليون دولار سنويًا مقابل الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.
البرازيل تخسر لأول مرة في السعودية | الأرجنتين تهزم السامبا بهدف ميسي.. فيديو
حقق فريق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على البرازيل بهدف وحيد فى المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
الزمالك يرد على عرض أهلى جدة السعودى لـ محمود علاء.. تفاصيل
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة ما أثير خلال الساعات الماضية حول رغبة أهلي جدة السعودي في التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
المايسترو .. أسيست رائع من فرجاني ساسي بـ مباراة تونس وليبيا
في لقطة ليست بالغريبة على مايسترو وسط الميدان التونسي فرجاني ساسي قام لاعب الزمالك بإهداء تمريرة سحرية "أسيست" خلال مباراة مضيفه منتخب ليبيا، في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.
رسميا | منتخب مصر الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا في نصف النهائي
تأهل منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي لدور نصف النهائي وذلك بعد تعادله مع منتخب نيجيريا سلبيًا دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.
فشل صفقة انتقال علي غزال للزمالك | اعرف السبب
طلب علي غزال، لاعب منتخب مصر الوطني المحترف بالدوري البرتغالي، الحصول على مليون دولار سنويًا مقابل الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.
البرازيل تخسر لأول مرة في السعودية | الأرجنتين تهزم السامبا بهدف ميسي.. فيديو
حقق فريق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على البرازيل بهدف وحيد فى المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
الزمالك يرد على عرض أهلى جدة السعودى لـ محمود علاء.. تفاصيل
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة ما أثير خلال الساعات الماضية حول رغبة أهلي جدة السعودي في التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.