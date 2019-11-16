اليوم.. نظر دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة المقامة من المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يطلب فيها إلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث فى وظائف قضائية بالمجلس.



وبدأت تفاصيل الدعوى بعد اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى مارس الماضى، واتخاذها قرارًا بغالبية أعضائها برفض قرار فتح باب التعيين للقاضيات بمجلس الدولة، وإرجاء تعيينهم.

