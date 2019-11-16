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توك شو

محمد ثروت: زوجتي مديرة أعمالي وسبب نجاحي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الفنان محمد ثروت، إن زوجته ساندته ودعمته منذ بداية الطريق حتى وصل إلى ما هو فيه الآن، مضيفا: "كانت داعمًا لي وتشجعني وتقول لي أنت موهوب".

وقال محمد ثروت، في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، مساء اليوم الجمعة، إن زوجته "منى" هي الآن مدير أعماله، وهي بمثابة "سينسور" يوجهني نحو الطريق الصحيح إن حدث خطأ، فهي بمثابة البوصلة.

وأضاف محمد ثروت، متحدثا عن علاقته بزوجته: "رأيي الراجل هو وزارة الخارجية والدفاع يدافع عن البيت لو حصل خطر، ولكن الزوجة هي وزارة الداخلية والاقتصاد، وهي من تُدير شؤون البيت".

وواصل محمد ثروت، حديثه، ناصحًا الشباب: "لازم يبقى فيه تشجيع بين الاتنين، ويبقوا في كتف بعض، ويدعموا بعض، ويبقوا كلبش في إيد بعض، ولو حد غرق التاني يشده".
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