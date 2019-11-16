سهلة وبسيطة.. طريقة عمل كب كيك العجوة خطوة بـ خطوة

تعد الحلويات والكب كيك من اهم وأفضل الأكلات بالنسبة للأطفال، ولكن لا يمكن أن يتناولها من الخارج بشكل يومى للحفاظ على صحتهم لذلك سوف نقوم بطريقة عمل كب كيك العجوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:



المكونات:

- 2 كوب دقيق

- 1 كوب لبن

- 2 بيض

- 2 باكو فانيليا

- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- 1 كوب من السكر

- نصف كوب زيت



الحشو:

- عجوة

- جوزهند



طريقة تحضير كب كيك العجوة خطوة بخطوة:



- يخلط اللبن مع السكر والزيت واللبن والبيض والفانيليا في الخلاط



- يضاف خليط الدقيق والبيكنج بودر ويقلب كل الخليط



- توضع ملعقة كبيرة من الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ويضاف طبقة من العجوة وجوز الهند



- يضاف المزيد من خليط الكيك على الوجه



- توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج .