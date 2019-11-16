محمد ثروت: عادل إمام وصفني بـ العفريت

تحدث الفنان محمد ثروت، عن كواليس العمل مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل مأمون وشركاه.





وقال محمد ثروت، في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، مساء أمس الجمعة، إن العمل مع الزعيم عادل إمام ولو مشهد واحد فقط شيء كبير ورصيد يُضاف للفنان، متابعا: "أنا كنت معتقد أن دوري سيكون مشهد أو اثنين في المسلسل ولكنه اكتشف أنه سيقوم بدور معه صحيح كنت مرعوب ولكن مبسوط".





وأضاف محمد ثروت، أن العمل مع الفنان عادل إمام "صحيح مخيف ولكنه ممتع"، متابعا: "أنا اشتغلت مع الوحش الزعيم عادل إمام".





واستطرد محمد ثروت،: "تحدثت مع رامي إمام عن دوري في المسلسل وما ارتديه من ملابس وطريقة كلامي قبل الغنى وما بعد الغنى".



