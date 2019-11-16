ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فؤاد السنيورة: الحريري الأنسب لرئاسة وزراء لبنان

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الشخص الأنسب والأفضل لتولي مسؤولية رئاسة وزراء لبنان هو دولة الرئيس سعد الحريري، ليس تقليلًا من شأن أي شخص آخر بل استنادًا للرمزية التي يتمتع بها والقدرة على مواجهة المصاعب الكبرى التي تواجهها لبنان، داعيًا القوى السياسية للتعبير عن استعدادهم من أجل تسمية الحريري وتذليل مهتمه لإنجاح المهمة.

وقال "السنيورة" في مداخلة هاتفية لفضائية TeN، اليوم الجمعة، إن شباب لبنان غير البلاد بمظاهراته الداعية للتغيير، مشددا على أن لبنان لم يعد لديها خيار ترف الوقت والانتظار ولا الاختيار وهذا الأمر يتطلب من الجميع تقدير المخاطر والحاجة للانتهاء من العملية والقيام بتلبية القسم الأكبر مما يُطالب به الشباب والشابات في أن الطرح الذي قدمه سعد الحريري في تأليف الحكومة بشرط أن يكون أعضاءها من غير الحزبيين ولا ينتمون لأي أحزاب مذهبية وطائفية.

وتوقع "السنيورة" أنه ليس من الصالح العام أن يُترك الأمر كما هو، وهناك حاجة أن يكون أعضاء الحكومة من غير الحزبيين، ومن غير الممكن أن يتولى مسؤولية رئاسة الحكومة شخص غير متفق عليه.

وواصل متحدثا عن إعلان وزير الخارجية المؤقت جبران باسيل على موافقة "الصفدي" على تشكيل الحكومة، قال: "الأمر من باب التقديرات ولا يمكن الحديث عن زيد أو عمرو إلا بعد إجراء الاستشارات النيابية اللازمة".

واختتم تصريحاته: "الوضع شديد الدقة، وكل ما استطيع قوله على الجميع أن يُدرك الوضع الحرج الذي تمر به لبنان لإعادة الثقة التي انحسرت بين لبنان والدولة والمجتمع السياسي، ونتمنى على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها نحو نقل لبنان إلى موقعها الذي تستحقه".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زعيم حزب الله يطلق أغرب تصريحاته.. وهذا ما قاله

فضائية لبنانية ترجح اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة

مابين الرفض والتوافق هل يفوز الصفدي برئاسة حكومة لبنان

محمد الصفدي ..حكاية زوج وزيرة في حكومة الحريري مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

جبران باسيل: الصفدي موافق على رئاسة الحكومة اللبنانية في هذه الحالة

محمد الصفدى يوافق على رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

ترشيحاتنا

عادل أديب عن وفاة هيثم أحمد زكي: افتكرت عماد أخويا اللي مات.. وتفاصيل اختياره لاستكمال دور حليم.. بيتنا كان مضيفة لكل فناني الزمن الجميل

محمد صلاح مع فتيات ليفربول يتحدث عن معاناته

النصر السعودى يعلن مفاجأة سارة لجماهيره

البرازيل تخسر لأول مرة في السعودية | الأرجنتين تهزم السامبا بهدف ميسي.. فيديو

شاهد | انهيار زينب ابنة هيفاء وهبي

وفاة الأمير تركي بن عبدالله آل سعود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد