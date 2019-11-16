أحمد فايق: واجب الضيافة في الفرح والحزن قيمة مجتمعية لا تحدث إلا في مصر

قال الإعلامي أحمد فايق، إن العادات والتقاليد والأصول هي الرابط الأساسي الذي يجعل مصر تمضي للأمام ألف خطوة، مشيرا إلى أن والده من جذور صعيدية، وعلمه أن كل بيت يوجد به "جلابيتين؛ جلابية للفرح وجلابية للعزاء".



وأضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن مصر بها طقوس وعادات للعزاء والأفراح، مؤكدًا أنه يجب توريثها للأجيال القادمة، معلقًا: "إللي معندوش أصل معندوش مستقبل، وإللي موقفش على أصله ميقدرش يمشي للأمام خطوة واحدة".



وأذاع الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، مقطع فيديو، يوضح عادات المصريين في الفرح والحزن، وواجب الضيافة، معلقًا: "لا يدعو للاستغراب دي مصر، وده أصل مصر".