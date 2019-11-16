للثراء السريع.. حبس عاملين نقبا عن الآثار فى مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاملان لقيامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة بطن البقرة ـ دائرة القسم .



انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما عاملان ومقيمان بالعقار حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما عثر على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 أمتار، وأدوات تنقيب .



واعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار .