اخبار النادي الأهلي | صراع القطبين على نجم المنتخب الأولمبي | معلول ينتظم في المران الخميس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:احتدم الصراع بين قطبى الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك لضم نجم المنتخب الأوليمبى فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.. لمعرفة التفاصيل إضغط هناأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظام المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق في مران الفريق الجماعي غدا السبت.. لمعرفة التفاصيل إضغط هناحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق الفيوم في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.- أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي.