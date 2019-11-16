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حوادث

بسبب مطب صناعى.. حريق بـ منزلين وثلاثة مصابين في مشاجرة بالإسماعيلية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
حريق بـ منزلين
حريق بـ منزلين
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انجي هيبة
أصيب 3 أشقاء بحروق وأعيرة نارية نتيجة مشاجرة تم خلالها إضرام حريق بمنزلين لأسرتين من أهالي منطقة البدراوي التابعة لمنطقة الكيلو 17 دائرة مركز شرطة القنطرة غرب وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المواطنين بسبب الخلاف على إنشاء مطب للسيارات .

تلقى اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بوقوع حريق بمنطقة البدراوي بدائرة مركز القنطرة ووقوع إصابات بأعيرة نارية بعد مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على إنشاء مطب .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من أحمد إبراهيم السيد علي و محمد إبراهيم السيد على وإبراهيم إبراهيم السيد على بإصابات متفرقة باعيرة نارية وحروق وتم نقلهم الي المستشفى العام لتلقى العلاج وتبين أيضا احتراق محتوى منزلين بالكامل ملك المواطن عيد صبري محمد طرخان فتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية لمنع امتداده الي المنازل المجاورة لهم .

تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة وظروفها وسؤال المصابين وصاحب المنازل التي تم الهجوم عليها .
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