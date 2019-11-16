حبس سمسار أراضي لحيازته بندقية آلية بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس سمسار أراضي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة بندقية آلية دون ترخيص ومبلغ بسرقتها بدائرة القسم.



وكان قد تمكن ضباط بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط سمسار أراضى حال وجوده بمنطقة سكنه وبحوزته بندقية آلي عيار 7.62 × 39 مم تحمل أرقام 3636 " والمبلغ بسرقتها وخزينة بداخلها 30 طلقة من ذات العيار.



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله على السلاح الناري من احد الأشخاص والمقيم عرب أبو ساعد ـ الصف جيزة جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه.

