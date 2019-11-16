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ديني

علي جمعة يرد على من يهاجمون الحجاب

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:59 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه "بخصوص قضية الحجاب نسمع من بعض أدبائنا ومثقفينا ومفكرينا من العلمانيين الذين لا اطلاع لهم على التشريع الإسلامي، ولا أحكامه، نسمع منهم أحكاما خاصة بالحجاب".

وأوضح الدكتور علي جمعة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "ذلك كقولهم: انتشار الحجاب ردة حضارية، وأنه رجعية وتخلف، وأحيانا يتفلسفون ويهرفون بما لا يعرفون، فيقولون: الحجاب موروث لا علاقة له بالدين، وهي عبارات تدل على محاولة منهم لإقحام أنفسهم كمتخصصين في مسائل لا علاقة لهم بها".

وأضاف: "لذا إذا أردنا أن نعرف حكم الدين بشأن الحجاب فلنرجع إلى كتاب ربنا، وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم-، وسنتوضح المعاني من علماء الدين الإسلامي، ولم يهمنا حكم الثقافة والمثقفين بشأن الحجاب لأن الشعب لا يريده".

وتابع: "وإذا أردنا أن نتكلم عن ثقافة الشعب المصري، بعيدا عمن يدعي الثقافة، نجد أن الدين الإسلامي أحد أهم لمكونات الثقافية للشعب المصري، فانطبع عليهم كثقافة".
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