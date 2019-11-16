بـ إطلالة جذابة.. إليسا تتألق في حفل خيرى لدعم مرضى السرطان

نشرت الفنانة إليسا، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة، حيث أرتدت بها فستان قصير باللون الأسود اللامع، ونسقت معه أكسسوارات بسيطة لليد عبارة عن اسورة باللون الذهبى.



وتركت إليسا شعرها البنى الطويل بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها، وأعتمدت فى الماكياج على الألوان الرمادية كأيشادو للعيون مع احمر شفاة باللون البيج الهادئ.



وعلقت اليسا على الصورة: قبل الصعود إلى المسرح فى حفل خيرى لمرضى السرطان.