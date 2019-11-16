حبس 4 أشخاص لتزويرهم المستندات الحكومية بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى تزوير المستندات الحكومية بالقاهرة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام 3 أشخاص بتزوير رخص قيادة مهنية بقصد تقديمها إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات تحقيق شخصية.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص عثر بحوزتهم على رخص مزورة.



واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تقديمها إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات تحقيق شخصية مثبت بها المهنة سائق حتى يتمكنوا من السفر الى إحدى الدول العربية، وأضافوا بتحصلهم على تلك المضبوطات من صاحب شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تم ضبطه داخل الشركة.



وبتفتيش مقر الشركة عثر بحوزته على أجهزة وأدوات ورخص وجوازات سفر وشهادات حكومية مزورة.



واعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة عن طريق الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.