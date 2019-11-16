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محافظات

من العشوائيات للعالمية.. حكاية إسراء بنت الأسمرات بطلة الكونج فو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
بطلة العالم اسراء
بطلة العالم اسراء
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عبد العزيز جمال
لم يكن الهدف فقط نقلهم إلى مساكن جديدة، بل بناء حياة جديدة، مواطن جديد، هذا ما حدث بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مشروع الأسمرات لأهالي المناطق العشوائية.

لم يكن الهدف مساكن جميلة وعمارات على طراز الكومباوندات، ولكن خلق أجيال جديدة ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

هذا ما حققته إسراء، بنت الحي الجديد التي تحدت المستحيل، ضربت بج قوانين الحياة عرض الحائط ، وتمكنت بعد رحلة كفاح من حصد على المركز الــ٣ على مستوى العالم فى بطولة الكونغ فو.

لم يكن هذا إنجاز إسراء الوحيد، فقد استطاعت من خلال التدريب في نادي الأسمرات أن تحصد المركز الأول أفريقيا وجمهوريا، كما حصلت على ميداليات كثيرة منها الذهبية والفضية والبرونزية، لترفع اسم مصر والحي الجديد عاليا في سماء العالم.

ويعد هذا التحول الرهيب نتاج لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي حين اتخذ قرار إنشاء حى الأسمرات ونقل ما يقرب من 11 ألف أسرة من سكان العشوائيات إليه.

جدير بالذكر أن مشروع الأسمرات 1 و2 يضم 11 ألف وحدة سكنية تم تسكينها بالكامل، بينما تضم المرحلة الثالثة 7400 وحدة سكنية.
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