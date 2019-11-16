جامعة عين شمس تنظم ندوة عن الصحارى المصرية.. ابريل المقبل



ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، جامعة عين شمس مؤتمره الدولى بعنوان: الصحاري المصرية والعربية وآفاق التنمية المستدامة.



ويأتي ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واشراف د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وذلك في الفترة من ١٤-١٦ ابريل ٢٠٢٠م.



جدير بالذكر أن الصحارى المصرية تحظى بأهمية كبرى نظرا لما تحويه من كنوز في باطنها لم تستغل بعد، ولعل أهمها خزانات المياه الجوفية، الذي نعول عليها كثيرا حال حدوث نقص في الموارد المائية، ولما تحويه من رمال ناعمة تشكل أساسا صلبا لكثير من صناعات السيليكون، والمعادن و الغاز الطبيعي والبترول ، إضافة للأهمية السياحية لكثير منها.