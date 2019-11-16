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رياضة

تصفيات يورو 2020.. إسبانيا تكتسح مالطة بسباعية وتتأهل رفقة السويد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:46 ص
سانتي كازورلا لاعب
سانتي كازورلا لاعب منتخب إسبانيا
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إسماعيل محمود
اكتسح المنتخب الإسباني نظيره منتخب مالطة بسباعية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 ، ليتأهل بصفة رسمية للبطولة.

أنهت إسبانيا الشوط الأول متقدمة بهدفين من توقيع ألفارو موراتا وسانتي كازورلا ، والذي أحرز أول أهدافه مع اللاروخا منذ عودته من الإصابة ، وأول أهدافه الدولية منذ عام 2015، وجاء الهدفان في الدقيقتين 23 و41.

الوجه الجديد باو توريس أضاف الهدف الثالث مباشرة بعد نزوله في الدقيقة 62، ليسجل بابلو سارابيا الهدف الرابع بعدها بثوان، ليضيف البديل الشاب الآخر داني أولمو الهدف الخامس في الدقيقة 69 قبل أن يوقع جيرارد مورينو على الهدف السادس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 86 ، اختتم خيسوس نافاس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السابع بتسديدة رائعة ، ليحقق الفريق انتصاره السابع في التصفيات ومؤكدًا على تأهله للبطولة.

منتخب السويد رافق منتخب اللاروخا ليورو 2020 ، وذلك عن نفس المجموعة ،بعد فوزه على منتخب رومانيا بهدفين نظيفين، أحرزهما بيرج وكويسون في الدقيقتين 18 ، 34.

و بنتائج اليوم ، ارتفع رصيد منتخب إسبانيا للنقطة 23 في صدارة المجموعة ، ومنتخب السويد للنقطة 18 ، آتيًا خلفه ، بينما توقف رصيد منتخب رومانيا عند 14 نقطة في المركز الثالث، ورصيد مالطة عند 3 نقاط في المركز السادس.
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