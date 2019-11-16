عضو اتحاد الكرة يعلق على صورته بـ "فوطة" حارس منتخب غانا

علق جمال محمد علي عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم على صورته الشهيرة مع "فوطة" حارس مرمى منتخب غانا في مباراة مصر ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة.



وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد إن الفوطة كان شكلها غريب والموضوع لم يتعدى أكثر من وجود شك فيها وحرصنا على الحصول عليها من أجل معرفة المكتوب عليها".



واضاف "كنا نظن أن يكون هناك ألغاز ولكن وجدنا أذكار وكلمات دينية، عن نفسي لا أؤمن بوجود التفاؤل والتشاؤم ولو السحر والأمور دي حقيقة كانت الفرق الافريقية كسبت كأس العالم".



واختتم "الأمر لم يتعدى دعابة على هامش فرح اللاعبين بالفوز وضمان التأهل لنصف نهائي إفريقيا تحت 23 سنة".

