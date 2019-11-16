ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار نادي الزمالك | الرد على عرض أهلى جدة السعودي لـ محمود علاء | كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:37 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

الزمالك يرد على عرض أهلى جدة السعودى لـ محمود علاء.. تفاصيل

- كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة ما أثير خلال الساعات الماضية حول رغبة أهلي جدة السعودي في التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
https://www.elbalad.news/4059048

حرس الحدود يواجه الزمالك وديا استعدادا للدوري المصري

- يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود مع الزمالك يوم الإثنين المقبل وديا على ملعب الأخير فى ميت عقبة ضمن استعدادات الفريق لإستئناف الدورى المصري.
https://www.elbalad.news/4058880

جهاز الزمالك يتواصل مع مصطفى محمد فى المنتخب الأوليمبى لهذا السبب

- حرص مسؤولو نادي الزمالك على التواصل مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي، خلال الساعات الماضية.
https://www.elbalad.news/4058801

كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب فى يناير بـ الزمالك

- كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ألمانيا مؤخرًا، حاجة اللاعب للتدخل الجراحي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.
https://www.elbalad.news/4058794
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار السيارات اليوم في مصر.. اسعار نيسان وهيونداي الجديدة.. نصائح القيادة الآمنة في الشبورة.. تعمل إيه لو لمبة البطارية نورت.. تعرف على أشهر سيارات الأجرة في العالم

خالد بوطيب راحة من تدريبات الزمالك بعد عودته من ألمانيا

اخبار نادي الزمالك اليوم 10-11-2019.. مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة وحقيقة اقتراب عودة معروف يوسف

أخبار السيارات| أسعار كيا شوما المستعملة.. طرح بي واي دي byd F3 أوتوماتيك في مصر 2020

كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب فى يناير بـ الزمالك

اخبار الرياضة | محمود علاء يقترب من اتحاد جدة.. ماذا يفعل فايلر في التتش.. وآخر ظهور لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

البنزين يشعل إيران.. الاحتجاجات تجتاح البلاد ضد رفع الأسعار.. فيديو

اخبار البرلمان| انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع الفائدة والدولار.. النواب يناقش تطبيق سن المعاش

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد

قبل حفله بالرياض.. محمد رمضان يطرح أحدث أغنياته MONEY.. فيديو

عملتى إيه فى وشك | هل خضعت رانيا يوسف لـ عملية تجميل؟

رسميا | منتخب مصر الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا في نصف النهائي

AdvertisementS

محمد فضل يعرض اتحاد الكرة للمسائلة القانونية.. اعرف التفاصيل

اخبار النادي الأهلي | صراع القطبين على نجم المنتخب الأولمبي | معلول ينتظم في المران الخميس

فشل صفقة انتقال علي غزال للزمالك | اعرف السبب

رسميا | منتخب مصر الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا في نصف النهائي

أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة

ضياء السيد: حزين من أداء المنتخب أمام كينيا وحسام البدري أخطأ

أخبار نادي الزمالك | الرد على عرض أهلى جدة السعودي لـ محمود علاء | كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد

تجاهل اللاعبين.. شاهد | ماذا فعل تركي آل الشيخ مع ليونيل ميسي قبل مباراة البرازيل

الزمالك يرد على عرض أهلى جدة السعودى لـ محمود علاء.. تفاصيل

اخبار الرياضة | منتخب مصر الأولمبي يواجه جنوب أفريقيا .. صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد