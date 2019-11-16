أخبار نادي الزمالك | الرد على عرض أهلى جدة السعودي لـ محمود علاء | كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:



الزمالك يرد على عرض أهلى جدة السعودى لـ محمود علاء.. تفاصيل



- كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة ما أثير خلال الساعات الماضية حول رغبة أهلي جدة السعودي في التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

https://www.elbalad.news/4059048



حرس الحدود يواجه الزمالك وديا استعدادا للدوري المصري



- يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود مع الزمالك يوم الإثنين المقبل وديا على ملعب الأخير فى ميت عقبة ضمن استعدادات الفريق لإستئناف الدورى المصري.

https://www.elbalad.news/4058880



جهاز الزمالك يتواصل مع مصطفى محمد فى المنتخب الأوليمبى لهذا السبب



- حرص مسؤولو نادي الزمالك على التواصل مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي، خلال الساعات الماضية.

https://www.elbalad.news/4058801



كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب فى يناير بـ الزمالك



- كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ألمانيا مؤخرًا، حاجة اللاعب للتدخل الجراحي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

https://www.elbalad.news/4058794

