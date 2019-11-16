أحمد السعدني: الناس يتهموني بالكآبة| فيديو

قال الفنان أحمد السعدنى، أنه لا يحب السهر خارج منزله كثيرا ولكنه يخرج مع أصدقائه بصفة دورية.





وأضاف أحمد السعدنى خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إى"، أن حالته النفسية تتغير دائما مع اختلاف الطقس أو الحالة العامة التى تحيطه.



وأوضح أحمد السعدنى، أنه يقضى أغلب وقته فى النوم والاسترخاء، مضيفا أنه يحب قراءة كتب علم الفلسفة كثيرا.



وأكد أحمد السعدنى، أنه يحب الجلوس بمفرده كثيرا، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يتهمونه بالكآبة لهذا السبب.



