إيطاليا ضد البوسنة.. الآزوري يفوز بثلاثية نظيفة ويعزز صدارته في المجموعة

نجح منتخب إيطاليا، في تحقيق الفوز على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عن المجموعة العاشرة، فى تصفيات يورو 2020.



سجل ثلاثية منتخب إيطاليا، في مرمى البوسنة، فرانشيسكو أتشيربى، لوينزو إنسينى وأندريا بيلوتى، فى الدقائق 21، 37 و 53، من زمن المباراة.



وعزز منتخب الأزوري، تصدره للمجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة، وضمن تأهله لنهائيات يورو 2020، قبل جولتين، بينما توقف رصيد البوسنة عند 10 نقاط فى المركز الرابع.



وفى نفس المجموعة تأهل منتخب فنلندا إلى يورو 2020، بعد احتلاله المركز الثانى، برصيد 18 نقطة، بعد تغلبه على منتخب ليشتنشتاين، بثلاثية نظيفة.